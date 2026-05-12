        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temalı Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi

        Giriş: 12.05.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Sıfır Atık Vakfı tarafından Mersin Valiliği himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, akademisyenler ve paydaş kurumların yetkilileri katıldı.

        Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, çalıştayın açılışında, sıfır atık konusunda oluşan duyarlılığın önemli olduğunu söyledi.

        Çalıştaydan çıkacak sonuç bildirgesinin yol haritası olacağını ifade eden Arıcan, "Mersin hangi aşamada, hangi gelişmeleri kaydetmiş veya nerelerde ne eksiğimiz var, bunları bir komisyon marifetiyle değerlendireceğiz. Her alanda, her açıdan dikkat etmemiz lazım. Bu dünya ve dünyanın imkanları bize emanet. Geleceğe sağlıklı şekilde bunları ulaştırmamız lazım." dedi.

        MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk de sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevre politikası değil ekonomik, sosyal ve kültürel sorumluluk anlayışı olduğunu belirtti.

        Çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

        "Sıfır atık konusunun uluslararası düzeyde sahiplenilmesinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi önemli rol üstlenmiştir. Türkiye'de çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan bu yaklaşım kısa sürede uluslararası ölçekte dikkat çeken çevre vizyonuna dönüşmüştür."

        Öztürk, üniversite olarak sıfır atık konusunu akademik çalışmalar ve kurumsal uygulamalarla nasıl desteklediklerini anlattı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan'ın da kentte yapılan çalışmaları anlattığı çalıştayda, akademisyenler ve paydaş kurumların yetkililerinin katılımıyla 15 tematik konuda oturumlar yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Çin çıkarması
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
