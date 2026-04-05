Mut ilçesinde ormanlık alanda yetişen çukurçanak mantarları toplandı

Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanda yetişen çukurçanak mantarları vatandaşlar tarafından toplandı.





İlçede geçen haftalarda etkili olan yağışın ardından Çaltılı Mahallesi'ndeki mantarlar olgunlaştı.





Ormanlık alanda bir araya gelen bölge sakinleri, mantarları topladı.



Ayşe Mermer, AA muhabirine, hafta sonlarını mantar arayarak değerlendirdiklerini söyledi.



Çukurçanak mantarının lezzetli olduğunu dile getiren Mermer, "Toprağa dikkatlice bakıldığında daha fazla mantar bulunabiliyor. Mutfakta çok lezzetli yemeklere dönüşüyor. Soğan, maydanoz ve baharatlarla börek yapıldığında çok güzel oluyor." dedi.



