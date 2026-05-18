Tarsus ilçesinde Uluslararası Müzeler Günü kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tarsus Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte bando gösterisi sunuldu. Şiir dinletisinin ardından fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ve Tarsus Müze Müdürü Doğukan Alper de katıldı.

