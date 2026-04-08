Tarsus'ta inşa edilen TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan konut inşaatları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen projeyle ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, 19 blokta 397 konutun inşa edildiği Kaleburcu Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor. Şantiye şefliği görevini yürüten inşaat mühendisi İbrahim Halil Kilitci, inşaatlarda gece gündüz çalışma yapıldığını söyledi. Konutların afetlere dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edildiğini belirten Kilitci, "Ocak ayında yapımına başladığımız 397 dairenin 132 dairenin kaba inşaatını tamamladık." dedi. Kilitci, inşaat çalışmalarının gelecek yıl nisan ayında tamamlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.