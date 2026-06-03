Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 502 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 502 yolcu getirdi.



Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki Scarlet Lady gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.



Rodos Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li 2 bin 502 yolcu ile 1142 personelin bulunduğu belirtildi.



Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.



Akşam ilçeden demir alacak "Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı öğrenildi.

