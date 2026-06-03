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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 502 turist geldi

        Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 502 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 502 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 502 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 502 yolcu getirdi.

        Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki Scarlet Lady gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

        Rodos Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li 2 bin 502 yolcu ile 1142 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

        Akşam ilçeden demir alacak "Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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