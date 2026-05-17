        Bodrum'da baba oğuldan gelin adayına pembe cip sürprizi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde cip restorasyonu yapan baba ile oğlu, hurdadan yeniledikleri pembe cipi çeyiz töreninde gelin adayına hediye etti.

        Giriş: 17.05.2026 - 16:13 Güncelleme:
        İlçede cip restorasyonu işiyle uğraşan Murat Taşlıdağ ile oğlu Saltuğ Taşlıdağ, düğün öncesi hazırladıkları sıra dışı çeyiz sürpriziyle ilgi çekti.

        Müstakbel eşi Ece Demirkıran'a unutulmaz bir hediye vermek isteyen Saltuğ Taşlıdağ, hurda halindeki bir cipi, Konacık Mahallesi'ndeki işletmelerinde babasıyla birlikte yaklaşık 4 ay süren çalışmayla yeniden tasarladı.

        Gelinin sevdiği renklerden ilham alınarak pembeye boyanan cip, çeşitli detaylarla süslendi.

        Davul zurna eşliğinde düzenlenen çeyiz konvoyunda vinç yardımıyla çekiciye yüklenen pembe cip, Bodrum sokaklarında vatandaşların ilgisini çekti.

        Gümüşlük Mahallesi'nde kız evinde düzenlenen törende çekici üzerindeki cip ile deve üzerinde getirilen çeyizleri gören Demirkıran, mutluluk yaşadı.

        Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda, damadın ailesi ve arkadaşlarının çeyizleri teslim etmesinin ardından canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi.

        Saltuğ Taşlıdağ, babasıyla yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından 1952 model aracı 2026’ya uyarladıklarını söyledi.

        Aracın daha yeni ve teknolojik hale getirildiğini belirten Taşlıdağ, "Babamla birlikte müstakbel eşime yaptık. Bodrum yöresel adetlerinden olan çeyiz götürme merasimini düzenliyoruz." dedi.

        Murat Taşlıdağ da 8 yıldır Bodrum’da yaşadıklarını ve aile mesleği olarak cip restorasyonu yaptıklarını ifade etti.

        Gelinlerine özel bir hediye hazırlamak istediklerini dile getiren Taşlıdağ, "Firmamızın ismi Başkan Cip. 'Başkan Cip'in gelinine de cip yakışır' mottosuyla gelinimize bir cip yaptık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

        Hediyeyi görünce büyük mutluluk yaşadığını belirten Ece Demirkıran ise emeği geçen nişanlısı ile müstakbel kayınpederine teşekkür etti.

        Çift, törenin ardından cipin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

