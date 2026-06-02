Bodrum'da evin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evin balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Giriş: 02.06.2026 - 22:51 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evin balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Mumcular Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üçüncü katında yaşayan Çınar K. (10), evin balkonundan zemine düştü.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince çocuğa olay yerinde müdahale edildi.
Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çınar K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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