        Muğla Haberleri Fethiye'de kayıp eğitimci için arama çalışması başlatıldı

        Fethiye'de kayıp eğitimci için arama çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisinden haber alınamayan okul müdür yardımcısının bulunması için havadan, karadan ve denizden arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fethiye'ye görevlendirilen ve İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Özkan Kırbıyık'tan (40) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Kırbıyık'ın, en son dün saat 17.30 sıralarında İnlice Plajı'nda görüldüğü belirtildi. Kırbıyık'a ait kişisel eşyaların plajda bulunmasının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalara karadan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç timleri katılırken, havadan ise dron desteğiyle tarama faaliyetleri yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

