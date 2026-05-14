        Fethiye'de yamaç paraşütüyle kayalık alana düşen kadın yaralandı

        Fethiye'de yamaç paraşütüyle kayalık alana düşen kadın yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kayalık alana düşen Rusya uyruklu kadın, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden tekli (single) atlayış yapan Rus Olga M. (39), havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

        Sarp arazide titiz bir çalışma yürüten ekipler, yaralı yamaç paraşütü pilotuna ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

        Sedye ile güçlükle ambulansa taşınan Olga M, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.


        Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

