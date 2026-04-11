Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te 15 yıldır aranan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 19:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, 2011'den bu yana 11 farklı suç dosyasından aranma kaydı bulunan şüphelinin Marmaris'te olduğu tespit edildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, hakkında 12 yıl 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 18 bin 520 lira adli para cezası olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 4,3 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?

        Benzer Haberler

        Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 ağaç ve elektrik direğini yerinden sökt...
        Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 ağaç ve elektrik direğini yerinden sökt...
        Muğla merkezli 4 ilde "sahte bungalov" operasyonunda 3 tutuklama
        Muğla merkezli 4 ilde "sahte bungalov" operasyonunda 3 tutuklama
        Baki Kuran son yolculuğuna uğurlandı
        Baki Kuran son yolculuğuna uğurlandı
        Menteşe'de motosiklet kazası:1 yaralı
        Menteşe'de motosiklet kazası:1 yaralı
        Çam kese böceğine karşı doğaya 'terminatör böcek' salındı
        Çam kese böceğine karşı doğaya 'terminatör böcek' salındı
        Vahşi cinayette sanıkların cezaları belli oldu
        Vahşi cinayette sanıkların cezaları belli oldu