Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te 6 ülkeden gelen gençlik çalışanları "yapay zeka" için buluştu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Erasmus+ programı kapsamında düzenlenen "AI connects YOUth" projesiyle 6 ülkeden gelen 30 kişi yapay zeka araçlarının gençlik çalışmalarına entegrasyonu için eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Almanya, Türkiye, İtalya, Sırbistan, Slovakya ve Kuzey Makedonya'dan gelen katılımcılar, 1-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen programda dijital araçların kullanımı ve teknolojik çözümler üzerine uygulamalı çalışmalar yürütüyor.


        Proje eğitmenlerinden Dr. İbrahim Dikici tarafından verilen eğitimlerde, yapay zeka araçlarının kullanımı, veri analizi ve bu teknolojilerin etik boyutları ele alınıyor.

        Eğitimlerde özellikle dezavantajlı gençlerin teknoloji yoluyla toplumsal katılımını artırmaya yönelik dijital yaklaşımlar ön plana çıkarılıyor.

        Katılımcılar, eğitim süresince edindikleri teorik bilgileri pratik oturumlarla destekleyerek kendi ülkelerinde uygulayabilecekleri proje fikirleri ve dijital çözümler geliştiriyor.

        - Kaymakam Kaya'ya ziyaret

        Proje kapsamında katılımcılar, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Yerel yönetimler ile gençlik çalışmaları ve dijital dönüşüm konularında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, uluslararası iş birliklerinin yerel düzeyde güçlendirilmesi ve kamu kurumlarıyla koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

        Yapay zeka temelli bir rehberin de hazırlanacağı proje sonunda, üretilen dijital içeriklerin ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin katılımcıların ülkelerinde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

