Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te "Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası" koordinasyon toplantısı yapıldı

        Marmaris'te "Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası" koordinasyon toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2026 Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası kapsamında düzenlenecek organizasyona yönelik hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Marmaris'te "Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası" koordinasyon toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2026 Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası kapsamında düzenlenecek organizasyona yönelik hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede gerçekleştirilecek ulusal şampiyona öncesinde kurumlar arası işbirliği ve planlamalar ele alındı.

        Toplantıda, yarışma parkuru ile deniz alanında alınacak emniyet tedbirleri ve kara alanında yürütülecek destek faaliyetleri detaylıca değerlendirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı görüşmede, sporcuların, teknik ekiplerin ve vatandaşların güvenliği için uygulanacak önlemler ile lojistik ve operasyonel destek ihtiyaçları masaya yatırıldı.

        - "Marmaris'in tanıtımına önemli katkı sağlayacak"

        Kaymakam Kaya, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek şampiyonanın ilçenin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

        Organizasyonun güvenli, düzenli ve başarılı bir şekilde tamamlanması için tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesinin önemine dikkati çeken Kaya, "Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek bu şampiyona, Marmaris’in tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. Tüm kurumların eş güdümle çalışması, organizasyonun başarısı açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe

        Benzer Haberler

        Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
        Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
        Muğla'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı "Kendi motoruymuş gibi bini...
        Muğla'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı "Kendi motoruymuş gibi bini...
        Marmaris, Türkiye'nin en iyi yüzücülerine ev sahipliği yapacak
        Marmaris, Türkiye'nin en iyi yüzücülerine ev sahipliği yapacak
        Fethiye'de kayıp ihbarı yapılan okul müdür yardımcısı koyda bulundu
        Fethiye'de kayıp ihbarı yapılan okul müdür yardımcısı koyda bulundu
        Mobil tekerlekli sandalye tamir aracı 'Engelsiz Muğla' için yollarda
        Mobil tekerlekli sandalye tamir aracı 'Engelsiz Muğla' için yollarda
        Fethiye'de 7 günde 8 bin 435 kişi yamaç paraşütü yaptı
        Fethiye'de 7 günde 8 bin 435 kişi yamaç paraşütü yaptı