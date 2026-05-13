Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te deniz ekosistemini koruyacak "SEAMAR" projesi tanıtıldı

        Marmaris'te deniz ekosistemini koruyacak "SEAMAR" projesi tanıtıldı

        Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen, Marmaris Belediyesi, Akdeniz Koruma Derneği ile Kalkınma ve Geleceğe Etki Derneği ortaklığında yürütülen "Marmaris'te Deniz Ekosisteminin İyileştirilmesi ve İklim Dayanıklılığının Artırılması Projesi" (SEAMAR) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 20:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te deniz ekosistemini koruyacak "SEAMAR" projesi tanıtıldı

        Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen, Marmaris Belediyesi, Akdeniz Koruma Derneği ile Kalkınma ve Geleceğe Etki Derneği ortaklığında yürütülen "Marmaris'te Deniz Ekosisteminin İyileştirilmesi ve İklim Dayanıklılığının Artırılması Projesi" (SEAMAR) tanıtıldı.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı temsilcileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Toplantıda projenin teknik detaylarını paylaşan SEAMAR Proje Koordinatörü Didem Gamze Işıksal, 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan orman yangınları sonrası artan erozyon ve sedimentasyon baskısını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

        Işıksal, projenin deniz habitatlarının korunması ve yerel paydaşların sürece aktif katılımını amaçlayan çok yönlü bir çalışma olduğunu ifade etti.

        Belediye Başkanı Acar Ünlü ise projenin Marmaris'in geleceğine yönelik uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurguladı.

        Yangın sonrası oluşan riskleri azaltmayı ve kara-deniz arasındaki ekolojik dengeyi güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ünlü, "Bu proje ile tahribatı en aza indirmek için önemli bir adım atıyoruz. Marmaris'i iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Ocak ayında başlayan ve 24 ay sürecek proje kapsamında, posidonia çayırlarının gözlemlenmesi, yapay resif uygulamaları ve biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları yürütülecek. Ayrıca balıkçılar, turizm sektörü temsilcileri ve gençlere yönelik eğitimler ile gönüllülük programları hayata geçirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Eski eşini ve kızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
        Eski eşini ve kızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
        Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ordu: Tüm risklere rağmen yolumuza devam...
        Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ordu: Tüm risklere rağmen yolumuza devam...
        Köyceğiz'de Engelliler Haftası programı düzenlendi
        Köyceğiz'de Engelliler Haftası programı düzenlendi
        Otomobil taş binaya çarptı
        Otomobil taş binaya çarptı
        Kaza yapan tır yandı
        Kaza yapan tır yandı
        Yatağan'da kursiyerler el emeği ürünlerini sergilediler
        Yatağan'da kursiyerler el emeği ürünlerini sergilediler