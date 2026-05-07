        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te "Latin rüzgarı" esmeye başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Latin Amerika kültürünü tüm renkleriyle yansıtan "Marmaris Latin Fest", kortej yürüyüşü ve görkemli bir törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen festival, Türkiye ile Latin dünyası arasında kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.

        Festival kortejinden önce ülkelerin tanıtım stantları açıldı. Ülkelerden gelen dans grupları gösterilerini sundu.

        Arjantin, Brezilya, Meksika ve Venezuela'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeden diplomatlar ve sanatçıların katılımıyla düzenlenen festival, ilçede karnaval havası estirdi.

        - Diplomatlar ve sanatçılar kortejde buluştu

        Festivalin resmi açılışı, Yat Limanı girişinden başlayan ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.

        Korteje Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Meksika Büyükelçisi Diaz de Leon, Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Garcia, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores ve Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus katıldı.

        Yürüyüşte ayrıca Venezuela, Brezilya, Şili ve Arjantin elçiliklerinden yetkililer de yer aldı.

        Dansçıların yerel kıyafetleri ve performansları vatandaşlar ile turistlerden yoğun ilgi gördü.

        - "Marmaris'ten dünyaya barış ve dostluk mesajı"

        Açılış töreninde konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, dünyanın farklı noktalarında yaşanan kutuplaşmalara dikkati çekerek festivalin birleştirici gücüne vurgu yaptı.

        Marmaris'ten tüm dünyaya dostluk mesajı gönderdiklerini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

        "Bugün, müziğin dili aştığı ve sanatın insanları birbirine yaklaştırdığı bir buluşmanın kapılarını açıyoruz. Dünyada çatışmaların konuşulduğu bir dönemde biz Marmaris'ten farklı bir mesaj gönderiyoruz. İnsanlar aynı sofrada yemek yiyebiliyor, aynı ritimle dans edip aynı şarkıya eşlik edebiliyorsa umut hala var demektir. Bu festival tam da bu umudun festivalidir. Marmaris'in sadece deniziyle değil, uluslararası dostluklarıyla da tanınmasını istiyoruz. Bugün burada kurulan bağların, Türkiye ile Latin Amerika arasında uzun ömürlü dostluklara yol açmasını diliyorum."

        - Dört gün boyunca Latin esintisi

        Festival kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan stantlarda Latin mutfağından seçkin lezzetler ve kahve tadımları sunuluyor.

        Gün boyu süren salsa ve bachata gösterileriyle meydan adeta açık hava sahnesine dönüşürken, Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen fotoğraf sergileri ve film gösterimleri ziyaretçilere çok yönlü bir kültür deneyimi sunuyor.

        Açılış gecesinde Latin müziğinin sevilen ismi Cem Moreno sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

        Festival süresince 8 ülkenin tanıtım stantları her gün 13.00’ten itibaren ziyaret edilebilecek.

        ​​​​​​​Festival 10 Mayıs Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

