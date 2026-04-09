Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Muş'ta ziyaretlerde bulundu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Cumhurbaşkanı'mız sadece ülkemizde değil, bütün dünyada barışın ve huzurun tesisi için uğraşıyor." dedi.





Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Çam, Valiliği ziyaret etti, Vali Avni Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve partililerle görüşen Çam, maneviyatı yüksek bir ilde olduklarını söyledi.



Muş'un çok önemli bir kent olduğunu belirten Çam, şöyle konuştu:



"Burası Anadolu'ya, Balkanlar'a, İslam coğrafyasına açılan kapı aslında. Burası İstanbul'umuza, Balkanlar'ımıza ve bütün coğrafyaya ulaşabilmenin aslında en önemli karargahı. Bunun için maddi olarak da manevi olarak da bu topraklara hepimizin bir vazifesi ve aidiyeti var. Sizler de bu mekanlarda, bu toprakların insanı olarak çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Dava arkadaşlarımız olarak misyonumuzu en güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Hepinize minnettarız."



"Cumhurbaşkanı'mız sadece ülkemizde değil, bütün dünyada barışın ve huzurun tesisi için uğraşıyor" diyen Çam, şunları kaydetti:



"Hepimizin kendine göre bir cephesi var. Hepimiz takımın bir parçasıyız. Allah hepimizi güzel zaferlerle, başarılarla daim eylesin. İktisatta, ekonomide, ticarette, sosyal yaşamda, evlatlarımızı yetiştirmede ve gelecek nesillere güzel bir vatan ve Türkiye'yi teslim etme noktasında ecdadımıza layık kılsın."



Türk Kızılay Şubesi'nde düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDEP) İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Çam, beraberindeki heyetle Ulu Cami, Hacı Şeref Camisi, Alaeddin Bey Camisi ve Yıldızlı Han'da incelemelerde bulundu, esnafla çay içti.



Çam'a Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül, MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce, Eğitime Destek Platformu İl Başkanı Gülbey Gümüştekin, kurum müdürleri, partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve EDEP üyeleri de eşlik etti.

