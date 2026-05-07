        Muş Haberleri Muş'ta 170 kadın çiftçiye 3 bin 400 küçükbaş hayvan dağıtılmaya başlandı

        Muş'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince başlatılan "Kırsalda İkamet Eden Kadınlara Küçükbaş Hayvan Temini Projesi" kapsamında 170 çiftçiye 3 bin 400 küçükbaş hayvan dağıtılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Muş Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Avni Çakır, projenin tarım ve hayvancılığın gelişmesi için önemli olduğunu söyledi.

        Proje maliyetinin yaklaşık 20 milyon lira olduğunu belirten Vali Çakır, şunları kaydetti:

        "Kadınların her alanda desteklenmesi bizim için çok önemli. Onlara güvendik ve böylesine güzel bir projeyi hayata koyduk. Kadınlarımız bu hayvanları seneye ikiye üçe katlarsa projenin devamı gelecek. O nedenle öncüsünüz, başarılı olmaya da mecbursunuz çünkü Muş'un tarımında, hayvancılığında, sosyoekonomik yapısında Muş kadınının o güçlü duruşunun apayrı bir yeri var. Bu nedenle projenin başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum. Aslında bu iş neticede bölgemizin geçim kaynağı. Muş çiftçisinin yanında olmaya gayret edeceğiz."

        Çakır, "Muş'un yüzde 50'ye yakını çayır ve mera. Nüfusumuz çok, gencimiz çok. Dolayısıyla özellikle hayvancılıkta çok ciddi avantajlarımız var. Bizler de küçük dokunuşlarla sizin ecdadınızdan gelen tecrübelerinize güvenerek böyle projeleri hayata koymaya çalışıyoruz. İnşallah başarılarınıza hep beraber şahitlik edeceğiz." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise, üretimi çeşitlendirmek, alternatif gelir kaynakları oluşturmak anlamında çok ciddi projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

        Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için proje geliştirdiklerini ifade eden Gönç, "Yürüttüğümüz projelerden biri de bugün bir araya gelmeye vesile olan kadınlara yöneliktir. Kırsal bizler için çok önemli. Çünkü üretim potansiyelimizin olduğu yerler bu alanlar. Dolayısıyla bu projemizle kırsalda üretimi artırmayı, aile işletmelerimizi güçlendirmeyi ve kadınlarımızı üretime kazandırmayı, daha fazla üretimde yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında hak sahiplerine 19 dişi bir erkek olmak üzere 20 hayvan teslim ediyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kadın çiftçilere hayvanları teslim edilmeye başlandı.

        Törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

