Muş'ta "İran'da Neler Oluyor?" konulu panel düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Topluluğunca, "İran'da Neler Oluyor?" konulu panel düzenlendi.



Prof. Dr. Sebahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen panele İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgay Şafak, Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr Murat Alanoğlu ve İran Uzmanı Dr. Mehmet Koç konuşmacı olarak katıldı.



Panelde, İran'daki gelişmeler, günlük yaşam, siyaset ve savaşla ilgili gelişmeler ele alındı.



Şafak, panelin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'da son yıllarda yaşanan toplumsal meseleleri ve güncel konu olan savaşı değerlendirdiklerini söyledi.



Pakistan'da gerçekleşen müzakerelerin durma noktasına geldiğini belirten Şafak, "Müzakerelerin amacı, tarafların bazı iddialardan vazgeçerek orta yolu bulmasıdır ancak şu an için her iki tarafın da söylem düzeyinde dahi geri adım atacağına ilişkin bir işaret görülmüyor." dedi.



Koç ise savaşın yalnızca bölgeye değil küresel ekonomiye de zarar verdiğini kaydederek, "Bölgede doğrudan ya da dolaylı şekilde taraf olan çok sayıda ülke bulunmaktadır. Türkiye de hem İran hem de Körfez ülkeleriyle olan ilişkileri nedeniyle bu süreçten etkilenmektedir. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç politikada karşı karşıya olduğu hukuki süreçlerin de bölgedeki gerilimi etkileyen unsurlar arasında olduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan İran, İsrail ve Amerika kamuoyunda da savaşa yönelik karşıtlığın giderek arttığı gözlemlenmektedir." diye konuştu.



Alanoğlu ise savaşta Orta Doğu'da güç ve etki alanını genişletme hedefinin öne çıktığına işaret ederek, "Bu çerçevede Türkiye'nin de bölgedeki gelişmelerden doğrudan etkilenebileceği ve güvenlik politikalarını bu doğrultuda şekillendirmesi gerektiği ifade edilmektedir. Türkiye'nin Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ile yeni bir iş birliği ve yapılanma arayışı içinde olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

