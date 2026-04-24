Muş'ta kadına yönelik şiddetli mücadele eğitimleri devam ediyor

Muş'ta jandarma ekipleri kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde çalışma yürüttü. Köyde yaşayan erkeklere yönelik etkinlikte, erken yaşta evlilik, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Ekipler ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesine dikkat çekmek amacıyla "Kadına EL-KAL-KA-MAZ" mottosuyla düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladı.

