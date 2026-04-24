        Muş'ta kadına yönelik şiddetli mücadele eğitimleri devam ediyor

        Muş'ta jandarma ekipleri kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde çalışma yürüttü.


        Köyde yaşayan erkeklere yönelik etkinlikte, erken yaşta evlilik, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.


        Ekipler ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesine dikkat çekmek amacıyla "Kadına EL-KAL-KA-MAZ" mottosuyla düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

