        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'un doğal güzellikleri bayramda doğaseverleri ağırladı

        Muş'ta bir grup doğasever, Ilıca Yaylası, Turna Gölü ve Kurtik Dağı'nda doğa yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Turna Gölü'nü ziyaret eden doğaseverler, havanın ısınmasıyla rengarenk çiçeklere bezenen Ilıca Yaylası'nı gezdi.

        Daha sonra Kurtik Dağı'nda kardan tünellerin olduğu bölgede zaman geçiren ziyaretçiler, yürüyüş boyunca çöp toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

        Üniversite öğrencisi Zekiye Kılbaş, baharla beraber canlanan doğada zaman geçirdiklerini söyledi.

        İyi bir rota oluşturduklarını belirten Kılbaş, şunları kaydetti:

        "Muş'un doğasına hayran kaldık. Genelde insanlar bu tür manzaraları Antalya'da gördüklerini söylerler. Karı, güneşi ve doğanın yeşilliğini bir arada görmek gerçekten farklı bir deneyim. Muş bize bu deneyimi yaşattı. İlk kez karın, gölün ve yeşilliklerin aynı anda bulunduğu bir ortamda bulundum. Bu nedenle herkesin bu eşsiz deneyimi yaşamasını isterim."

        Vatandaşların doğayı koruma konusunda daha hassas davranması gerektiğini ifade eden Zahide Acar ise, "Bugün eşsiz bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Gerçekten çok güzel ve çok farklı bir atmosferin içindeyiz. Hepimizin çok hoşuna gitti. Her zaman olmasını istediğimiz etkinlikler bunlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

