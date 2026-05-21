AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Nevşehir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Ürgüp'ün Mustafapaşa beldesinde yapılacak belediye başkanlığı seçimine ilişkin, "7 Haziran'da da bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızın ortak gayretiyle bu seçim çalışmalarından muazzam bir netice alacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.



Demir, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Daha sonra burada düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Demir, 7 Haziran'da Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde yapılacak belde belediye başkanlığı seçiminde, sandıktan AK Parti'nin birinci parti olarak çıkacağını söyledi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan kararın ardından çalışmalara başladıklarını kaydeden Demir, şöyle konuştu:



"İstişareye ve ortak akla dayalı, herkesin düşüncesinin son derece kıymetli olduğu bir çalışma düzeni içerisinde ilerledik. Hiç kimseyi göz ardı etmedik. Saha ve çalışma deyince biz varız. Yağmurda, kışın karın, yazın kavurucu güneşin altında çalışan bizleriz. Biz bunu bir dava bilinciyle bu milletin geleceği için yapıyoruz. Biz bunu Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, ülkenin birlik ve bütünlüğü için yapıyoruz. Kadın kollarımızın fedakarlığıyla yaptıkları o kapı çalma çalışmalarının arkasında görünenden çok daha büyük bir anlam var. Onun için seçimler bizim için düğün yeridir, bayram yeridir. Alnımızın akıyla ve olağanüstü gayretle bunun hakkından geleceğiz. 7 Haziran'da da bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızın ortak gayretiyle bu seçim çalışmalarından muazzam bir netice alacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim."



Demir, dünya siyasetinde 24 yıl sürekli iktidarda olan kimsenin olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu başarıyı elde etmiş tek lider olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin dış politika alanında da büyük başarılara imza attığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:



"Dünyanın her tarafında ateş var. Kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, doğumuzda İran, Amerika ve İsrail, güneyimizde Suriye biliyorsunuz sıkıntılar yaşadığımız bölgelerden biri. Buna Libya'yı, Azerbaycan'ı katabiliriz. Her tarafımızda bu kadar sıkıntı varken, bizim ülkemiz neden bu kadar muhteşem, huzurlu ve hiç kimsenin dokunamadığı ve herkes tarafından itibar gören bir lideri var, biliyor musunuz? Çünkü Cumhurbaşkanımızla ilgili kanaat şudur. Dünyada tüm liderler bunu kabul etmişlerdir. Cumhurbaşkanımız söylediğini yapan, yaptığının arkasında duran bir liderdir. Söylediğinin arkasında duran ve bu milletin menfaati söz konusu olduğunda milim yerinden kımıldamayan bir lider. Herkesin hukukunu tanıyan lider. Bu diplomasiye dayalı dış politikamız bütün dünya tarafından eleştiriliyordu. Özellikle Avrupa, NATO ülkeleri ve daha da ötesi kendi içimizdeki burnunun önündeki gerçeği fark edemeyen CHP'liler bizim bu tutumumuzu eleştiriyorlardı. Suriye'deki, Libya'daki politikamızı eleştiriyorlardı. Azerbaycan'a verdiğimiz desteği eleştirdiler, hiç kimsenin söyleyemediği en büyük kötülüğü CHP'liler yaparak 'Cihatçıları alıp Azerbaycan'a götürdü, orada savaştırdı' dediler."



Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın o muazzam vizyonuyla oluşturulan dış politikayı kimse anlayamadı. Aradan zaman geçti, şimdi herkes Sayın Cumhurbaşkanımızın doğru yaptığını söylüyor. CHP dışında dünyanın bütün ülkeleri, Türkiye'nin dış politikada uygulamaya koyduğu istişareye ve diplomasiye dayalı politikanın en doğru politika olduğunu söylüyor." diye konuştu.



Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler başkan yardımcıları Ekrem Görçeker ile Temel Başalan, AK Parti İl Başkanı Aygün, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Feralan, parti yöneticileri ve belde belediye başkanları da katıldı.

