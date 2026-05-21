Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Nevşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Nevşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Ürgüp'ün Mustafapaşa beldesinde yapılacak belediye başkanlığı seçimine ilişkin, "7 Haziran'da da bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızın ortak gayretiyle bu seçim çalışmalarından muazzam bir netice alacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 13:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Nevşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Ürgüp'ün Mustafapaşa beldesinde yapılacak belediye başkanlığı seçimine ilişkin, "7 Haziran'da da bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızın ortak gayretiyle bu seçim çalışmalarından muazzam bir netice alacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

        Demir, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra burada düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Demir, 7 Haziran'da Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde yapılacak belde belediye başkanlığı seçiminde, sandıktan AK Parti'nin birinci parti olarak çıkacağını söyledi.

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan kararın ardından çalışmalara başladıklarını kaydeden Demir, şöyle konuştu:

        "İstişareye ve ortak akla dayalı, herkesin düşüncesinin son derece kıymetli olduğu bir çalışma düzeni içerisinde ilerledik. Hiç kimseyi göz ardı etmedik. Saha ve çalışma deyince biz varız. Yağmurda, kışın karın, yazın kavurucu güneşin altında çalışan bizleriz. Biz bunu bir dava bilinciyle bu milletin geleceği için yapıyoruz. Biz bunu Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, ülkenin birlik ve bütünlüğü için yapıyoruz. Kadın kollarımızın fedakarlığıyla yaptıkları o kapı çalma çalışmalarının arkasında görünenden çok daha büyük bir anlam var. Onun için seçimler bizim için düğün yeridir, bayram yeridir. Alnımızın akıyla ve olağanüstü gayretle bunun hakkından geleceğiz. 7 Haziran'da da bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızın ortak gayretiyle bu seçim çalışmalarından muazzam bir netice alacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim."

        Demir, dünya siyasetinde 24 yıl sürekli iktidarda olan kimsenin olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu başarıyı elde etmiş tek lider olduğunu vurguladı.

        Türkiye'nin dış politika alanında da büyük başarılara imza attığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

        "Dünyanın her tarafında ateş var. Kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, doğumuzda İran, Amerika ve İsrail, güneyimizde Suriye biliyorsunuz sıkıntılar yaşadığımız bölgelerden biri. Buna Libya'yı, Azerbaycan'ı katabiliriz. Her tarafımızda bu kadar sıkıntı varken, bizim ülkemiz neden bu kadar muhteşem, huzurlu ve hiç kimsenin dokunamadığı ve herkes tarafından itibar gören bir lideri var, biliyor musunuz? Çünkü Cumhurbaşkanımızla ilgili kanaat şudur. Dünyada tüm liderler bunu kabul etmişlerdir. Cumhurbaşkanımız söylediğini yapan, yaptığının arkasında duran bir liderdir. Söylediğinin arkasında duran ve bu milletin menfaati söz konusu olduğunda milim yerinden kımıldamayan bir lider. Herkesin hukukunu tanıyan lider. Bu diplomasiye dayalı dış politikamız bütün dünya tarafından eleştiriliyordu. Özellikle Avrupa, NATO ülkeleri ve daha da ötesi kendi içimizdeki burnunun önündeki gerçeği fark edemeyen CHP'liler bizim bu tutumumuzu eleştiriyorlardı. Suriye'deki, Libya'daki politikamızı eleştiriyorlardı. Azerbaycan'a verdiğimiz desteği eleştirdiler, hiç kimsenin söyleyemediği en büyük kötülüğü CHP'liler yaparak 'Cihatçıları alıp Azerbaycan'a götürdü, orada savaştırdı' dediler."

        Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın o muazzam vizyonuyla oluşturulan dış politikayı kimse anlayamadı. Aradan zaman geçti, şimdi herkes Sayın Cumhurbaşkanımızın doğru yaptığını söylüyor. CHP dışında dünyanın bütün ülkeleri, Türkiye'nin dış politikada uygulamaya koyduğu istişareye ve diplomasiye dayalı politikanın en doğru politika olduğunu söylüyor." diye konuştu.

        Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler başkan yardımcıları Ekrem Görçeker ile Temel Başalan, AK Parti İl Başkanı Aygün, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Feralan, parti yöneticileri ve belde belediye başkanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2026 Tatbikatı'nda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2026 Tatbikatı'nda açıklamalar
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Ece eridi
        Ece eridi
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!

        Benzer Haberler

        Nevşehir Kitap Fuarı başladı
        Nevşehir Kitap Fuarı başladı
        Ürgüp'te 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili maktul yakınları adliye...
        Ürgüp'te 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili maktul yakınları adliye...
        On yıl önce öldürülen çiftin yakınları: "On yıldır cehennemi yaşadık"
        On yıl önce öldürülen çiftin yakınları: "On yıldır cehennemi yaşadık"
        Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin kızı: Katillerinin bulun...
        Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin kızı: Katillerinin bulun...
        Nevşehir'de 135 metrelik Türk bayrağı ile 19 Mayıs yürüyüşü
        Nevşehir'de 135 metrelik Türk bayrağı ile 19 Mayıs yürüyüşü
        Alman vatandaşı Peter, Nevşehir'de Müslüman oldu
        Alman vatandaşı Peter, Nevşehir'de Müslüman oldu