Ürgüp'te 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili maktul yakınları adliye önünde açıklama yaptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 10 yıl aradan sonra aydınlatılan Fatma (79) ve eşi İbrahim (74) Teryaki cinayetiyle ilgili maktul yakınları ve avukatları adliye önünde açıklama yaptı.



Nevşehir Adliyesi önüne gelen Teryaki çiftinin yakınları adına açıklama yapan ailenin avukatı Mehmet Zahit Tırkız, Mazı köyünde 5 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşen cinayetin ardından ailenin yıllar boyunca zor süreçlerden geçtiğini söyledi.



Tırkız, olayı aydınlatan Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi ve diğer yetkililere teşekkür etti.



Hafta sonu tutuklanan Özkan Teryaki'nin annesi Nimet Teryaki'nin de tutuklanmasını talep ettiklerini belirten Tırkız, şöyle konuştu:



"Özkan Teryaki'nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ancak alınan ifadelerde annesine karşı bir cinsel istismar olayından bahsediyor. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü Özkan Teryaki'nin bahsettiği dönemde evde yaşayan başka gelinler, kızlar da var. Böyle bir iddianın olması söz konusu değildir. Bu tamamen suç ve cezadan kurtulmaya yönelik daha az ceza almak için verilen bir beyandır. Cinayetin tamamen para için işlendiğini düşünüyoruz. Çünkü kendisi olaydan 1,5 ay önce askerden gelmiş, parasız bir döneminde ve artık nasıl bir buhran içerisindeyse bu cinayeti işlediğini düşünüyoruz. Aynı zamanda olay esnasında orada olduğunu kabul eden Nimet Teryaki'nin de olayı azmettirdiği yönünde kanaatimiz mevcut. Bu nedenle Nimet Teryaki'nin sadece delilleri gizleme veya yok etme olarak değil, aynı zamanda aynı suçtan onun da yargılanmasını ve ev hapsinin kaldırılıp tutuklanmasını talep ediyoruz."



Olayda hayatını kaybeden yaşlı çiftin kızı Fevziye Öğüç de geçen 10 yıllık süreçte sıkıntılı günler yaşadıklarını dile getirerek, "Annemin ve babamın o şekilde öldürülmesi, yazık değil mi? Hepimiz de 10 yıldır cehennemi yaşadık. Bu durumu ortaya çıkaran, katilini hapse sokan Sayın Akın Gürlek'e, savcılarımıza, sabah akşam araştıran jandarma ekiplerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Torun Serdal Teryaki ise zanlıların ifadelerinin iftira niteliğinde olduğunu ve her iki zanlının da gerekli cezayı almasını istediklerini belirtti.



Adalet Bakanı Akın Gürlek, önceki gün NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ürgüp Mazı köyünde 2016 yılında Fatma ve eşi İbrahim Teryaki'nin öldürüldüğü olayın Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesinin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındığını, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayetlerin 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldığını açıklamıştı.

