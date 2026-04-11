        CHP Genel Başkanı Özel, Nevşehir'de konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP iktidarında çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV, KDV alınmayacak. Elektrik borçları her ay değil, hasat sonunda para elinize geçince ödenecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Özel, partisince Nevşehir Milli İrade Caddesi'nde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eyleminde, Nevşehir'in en önemli sorunlarından birinin çevre yolu eksikliği olduğunu söyledi.

        İktidara geldiklerinde çevre yolunu bir yıl içinde tamamlayıp hizmete açacaklarının sözünü veren Özel, en kısa sürede Nevşehir'e layık bir çevre yolunun hızla yapılması gerektiğini belirtti.

        Kapadokya'ya yılda yaklaşık 4 milyon 500 bin turist geldiğini ancak bölgedeki konaklama gün sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

        "Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar ama ortalama iki gün kalıyorlar. Şehre katkıları çok az. Bu turistleri şehirde tutmanın, burada konaklama sürelerini uzatmanın ve bu turistin bu kente katkı sağlamasının yollarını mutlaka bulmak gerekiyor. Maalesef bir Kapadokya Alan Başkanlığı kurdular, herkes kızıyor. Çünkü öyle bir iş ki küçük esnafı, küçük pansiyonları bitirdiler. Bir yere bir ruhsat almak gerektiğinde Türkiye'nin dev firmaları işlerini takip ediyorlar, izinleri alıyorlar. Her türlü işi hızla hallediyorlar. Nevşehir'in insanına değil, İstanbul'daki büyük şirketlere ya da yabancı yatırımcılara parayı kazandıran ve vergiyi de orada yatırtan, buraya bir faydası olmayan bir düzen kurdular. Bu şehir dünyanın en büyük güzelliklerine ev sahipliği yapıyor, bu şehir hak ettiğini fazlasıyla alacak, söz veriyoruz."

        Özel, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinin köy statüsünden çıkmasından dolayı 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçimi için de adaylarını belirlediklerini kaydetti.

        Partisinin adayı Ömer Boz için destek isteyen Özel, Ankara, Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerinin, seçilmesi halinde Boz'a destek vereceğini dile getirdi.

        Nevşehir'in üzümü, kabak çekirdeği ve patatesiyle ünlü bir şehir olduğuna işaret eden Özel, iktidarın tarım politikasını eleştirdi.

        Özel, iktidara geldiklerinde çiftçinin yüzünü güldüreceklerini vurgulayarak, "CHP iktidarında çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV, KDV alınmayacak. Elektrik borçları her ay değil hasat sonunda para elinize geçince ödenecek. Planlı üretime geçilecek, çiftçiye alım garantisi verilecek. Çiftçi ne üreteceğini ve kaça satacağını bilecek." ifadelerini kullandı.

        İktidar olduklarında emeklilerin yaşam standartlarını yükselteceklerini savunan Özel, "Bizim iktidarımız polise de infaz koruma memuruna da atanmayan öğretmene de iş bulamayan gence de evde oturan ve çocuğuna bakan, çalışamayan ve hiçbir güvencesi olmayan ev kadınlarına da iyi gelecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

