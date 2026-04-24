Nevşehir'de akranını bıçakla öldüren çocuğa 14 yıl hapis cezası

Nevşehir'de tartıştığı akranını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan çocuk, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.M.K. ile taraf avukatları katıldı.



Sanık M.M.K. savunmasında, yanında çakı bulundurduğunu ancak kullanmayı düşünmediğini öne sürdü.



Kavgada yumruklaşmalar sırasında bıçağını çıkarıp maktule karşı kullandığını anlatan M.M.K, olayın bu şekilde sonuçlanmasını istemediğini belirtti.



Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, hakkında haksız tahrik, etkin pişmanlık, meşru müdafaa ve iyi hal indirimi uygulamadığı sanığa, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Heyet, ardından olay sırasında 14 yaşından küçük olması nedeniyle sanığın cezasını 14 yıl hapis cezasına çevirdi.



- Olay



Emek Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta, 22 Eylül 2025'te M.M.K, tartıştığı Fatih Afşar'ı (15) göğsünden bıçaklamış, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Afşar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

