Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Nevşehir'de akranını bıçakla öldüren çocuğa 14 yıl hapis cezası

        Nevşehir'de akranını bıçakla öldüren çocuğa 14 yıl hapis cezası

        Nevşehir'de tartıştığı akranını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan çocuk, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 24.04.2026 - 12:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.M.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık M.M.K. savunmasında, yanında çakı bulundurduğunu ancak kullanmayı düşünmediğini öne sürdü.

        Kavgada yumruklaşmalar sırasında bıçağını çıkarıp maktule karşı kullandığını anlatan M.M.K, olayın bu şekilde sonuçlanmasını istemediğini belirtti.

        Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, hakkında haksız tahrik, etkin pişmanlık, meşru müdafaa ve iyi hal indirimi uygulamadığı sanığa, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Heyet, ardından olay sırasında 14 yaşından küçük olması nedeniyle sanığın cezasını 14 yıl hapis cezasına çevirdi.

        - Olay

        Emek Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta, 22 Eylül 2025'te M.M.K, tartıştığı Fatih Afşar'ı (15) göğsünden bıçaklamış, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Afşar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

