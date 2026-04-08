Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozaklı'da bireysel silahlanmanın önüne geçmek amacıyla belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 2 şarjör, 50 fişek, kılıç ve pala ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

