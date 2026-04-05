        Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in çıkardığı idam yasası Niğde'de protesto edildi

        Niğde'de, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in Filistinli esirlere idam yasası çıkarmasına tepki gösterildi.

        Giriş: 05.04.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Niğde Şubesinin düzenlediği programda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar öğle namazının ardından Dışarı Camisi önünde bir araya geldi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen grup, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan AGD Niğde Şube Başkanı Mesut Oral, İsrail'in bölgedeki saldırgan tavrının ve hukuksuz uygulamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

        İsrail Meclisinin, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösteren Oral, "Bugün burada safımızı ilan etmeye geldik. Siyonist zalimler, Filistinli esirlerin idamına yol açacak kanunu rahatça onaylayabilmişlerdir. Bu kararlar bir inancı yok etme, bir ümmeti diz çöktürme çabasıdır ancak bu ümmet asla boyun eğmeyecektir. Bugün Filistin'de, Gazze'de sadece bir bölge değil, insanlık onuru müdafaa edilmektedir. Mescid-i Aksa bir ayı aşkın süredir ibadete kapalı tutulmakta ve altındaki kazı çalışmalarıyla yıkılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmaktadır." diye konuştu.

        İsrail'in saldırılarının sadece Filistin'le sınırlı kalmadığını belirten Oral, İran ve Lübnan'daki kardeşlerinin de yanında olduklarını aktardı.

        Katılımcılar, dua edilmesinin ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

