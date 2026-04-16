NÖHÜ Futsal Takımı Isparta'da 3'üncü oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Futsal takımı, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Isparta'da düzenlenen Erkekler Salon Futbolu Grup Eleme Müsabakalarında 3'üncü oldu.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, futsal takımı, 5 üniversitenin katıldığı turnuvada 3 galibiyet ve bir mağlubiyet alarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin çok yönlü olduğunu belirtti.



Üretimden teknolojiye, kültür sanattan spora birçok alanda ulusal ve uluslararası başarılar elde ettiklerini ifade eden Uslu, "Futsal takımımızın Isparta'da katıldığı turnuvada ikinci olup üniversitemizin adını duyurmasından memnuniyet duydum. Futsal takımını ve takım antrenörümüzü başarılarından ötürü tebrik ederim. Üniversitemizi temsil edecek her branşa desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

