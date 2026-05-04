Niğde'de "19 Mayıs'a Özel 3x3 Basketbol Turnuvası" düzenlenecek
Niğde'de "19 Mayıs'a Özel 3x3 Basketbol Turnuvası" etkinliği gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, turnuva, Niğde Valiliği ile Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Hedef Basketbol Spor Kulübü tarafından organize edilecek.
Küçük, yıldız ve genç olmak üzere üç farklı yaş kategorisinde düzenlenecek turnuva, 19 Mayıs Pazartesi günü Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda yapılacak.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek.
