Niğde'de bir kişi sokakta ölü bulundu
Giriş: 10.04.2026 - 20:32
Ulukışla ilçesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaptığı kontrolde, Ali K'nin (73) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ali K'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
