Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Aksaray kara yolu Obruk mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyetinde bir araçta arama yaptı.
Aramada, 3 kilo 250 gram tütün, 3 bin 100 paket kaçak sigara, 171 kilogram nargile tütünü, 1544 paket ısıtılmış tütün mamulü, 2 bin 492 güneş gözlüğü, 24 kaçak ayakkabı, 90 anahtar, 8 çanta, 2 bin 950 gıda maddesi ele geçirildi.
Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.