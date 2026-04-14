Niğde'de üzerine beton pompası düşen işçi öldü

Niğde'de üzerine beton pompası düşen işçi hayatını kaybetti. Ata Sanayi Sitesi'ndeki bir inşatta çalışan Cavit K'nin (49) üzerine beton pompası düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Cavit K, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cavit K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

