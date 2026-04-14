Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Niğde merkez ve Bor ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 7-12 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 17 şüpheliyi yakaladı.



Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 140 gram skunk, 403 gram sentetik uyuşturucu,​​​​​​​ 259 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

