        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de "Karma El Sanatları Sergisi" açıldı

        Niğde'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Karma El Sanatları Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Vali Vekili Soner Divli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde kültürlerin buluşmasına, şehirlerin tanıtılmasına ve medeniyetlerin birbirini daha yakından tanımasına imkan sağlayan önemli bir köprü olduğunu söyledi.

        Divli, turizmin şehirlerin kalkınmasında ve ülkelerin dünyayla kurduğu ilişkilerde stratejik bir rol üstlendiğini ifade etti.


        Niğde'nin kadim bir geçmişe ve zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Divli, şunları kaydetti:

        "Niğde tarih boyunca Anadolu'da önemli yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. Aladağlar'dan Bolkar Dağları'na uzanan eşsiz doğal güzelliklerimiz, Gümüşler Manastırı gibi dünya çapında değere sahip tarihi yapılarımız, Tyana Antik Kenti, Niğde Kalesi ve Selçuklu döneminden günümüze ulaşan camilerimiz, hanlarımız ve türbelerimiz ilimizin turizm potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Amacımız bu zenginlikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve aynı zamanda ilimizin turizmden aldığı payı daha da artırmaktır. Turizm Haftası'nın kentin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına, farkındalığın artmasına ve turizm bilincinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer de Turizm Haftası'nın 50'ncisini kutladıklarını söyledi.


        Niğde'de etkinlikler planladıklarını ifade eden Tecimer, "Sergiler, Devlet Tiyatrosu, konserler ve daha önce yapılmamış bir etkinliği yapacağız. Gümüşhane Manastırı'nın önünde nostaljik araba sergisi yapacağız. Nostaljik otomobilleri orada sergileyeceğiz. 19 Nisan'da bunu planladık. Herkesi o etkinliğimize davet ediyorum. Turizm Haftası'nın ülkemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

