Niğde'de "Yerel Eşitlik ve Kadın Çalıştayı" düzenlendi

Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, "Yerel Eşitlik ve Kadın Çalıştayı" gerçekleştirildi.



Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştaya çevrim içi katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, kadının hem ailenin kalbi hem toplumsal hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.



Yenigün, kadının ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesi için 2002'den beri adımlar attıklarını söyledi.



Kadınların her düzeyde temsillerini artırmak için iş, eğitim ve siyaset alanında reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Yenigün, "Kadın Strateji Belgesi ile 2024-2028'de eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarında politikalarımızı oluşturmuştuk. Eylem planımızı, merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bakış açısıyla etkin ve koordineli şekilde yürütmek en büyük amacımız. 2025'te kadının güçlenmesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yürürlüğe koyduk. Tüm illerimizde vali başkanlığında oluşturulan kadının güçlenmesi il koordinasyon kurullarıyla yerel dinamikleri de dikkate alan eylem planını hazırladık. Bakanlık olarak kadınların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de çalıştayın kent için önemli olduğunu vurguladı.



Çalıştayda emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, "Çalıştayda güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Belediye olarak hedefimiz ilerleyen zamanda kadınlarımızla alakalı ne bir çalıştaya ihtiyaç duyulsun ne belediyelerde bir kadınla alakalı müdürlük olsun ne de pozitif ayrımcılık yapmak üzere herhangi bir çalışma olsun. Bunların hepsinin bittiği nokta bizim hedefimiz. Biz bu hedefle yola çıktık. Birleşmiş Milletler ile kadın dostu kentler arasına dahil olmamız büyük bir başarı oldu." dedi.

