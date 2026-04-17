Ordu'da "tefecilik, tehdit ve yağma" suçlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Ordu'da "tefecilik, tehdit ve yağma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik, tehdit ve yağma" suçlarına yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.





Bu kapsamda şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Altınordu ilçesindeki 2 ikamet, 2 iş yeri ile Ulubey ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenlendi.



Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 40 senet, 2 çek ve pos cihazı ele geçirildi.



Soruşturma doğrultusunda 55 mağdurun ifadesi alındı ve yaklaşık 31 milyon 255 bin lira faiz mağduru oldukları tespit edildi.



MASAK'tan alınan banka hesap hareketlerinin analizi neticesinde şüphelilerin hesaplarında 84 milyon 325 bin lira hareketlilik saptandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

