        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'nun bazı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Kabataş ilçesindeki bazı mahalle yolları ve tarım arazilerinde heyelan meydana geldi.

        Aybastı, Kabataş, Çatalpınar ve Fatsa ilçelerinden geçen Bolaman Deresi'nde yağışın ardından debinin yükseldiği görüldü.

        Aybastı-Fatsa kara yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.


        Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, heyelan nedeniyle Aybastı-Fatsa yolunun trafiğe kapandığını, kendilerinin de bölgede gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

        Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları için görüştüğünü belirten Gündoğar, heyelanın zaman zaman devam etmesi nedeniyle ekiplerin beklemede olduğunu ifade etti.

        Gündoğar, aynı güzergahta ufak çaplı heyelanların da olduğunu dile getirerek, "Yol güzergahında irili ufaklı heyelanlar var. İlçemizde aşırı yağışlardan dolayı 21 mahallemizde ve yaylada su baskınları, heyelanlar yaşadık. Meteorolojiye baktığımızda 10 gün daha yağışlı bir hava gözüküyor. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." dedi.

        Gölköy ilçesinde ise Karahasan, Aydoğan ve Alanyurt mahallelerindeki bazı yollarda heyelan meydana geldi.

        Çatalpınar ilçesinde de yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

        Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

