Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ordu'da konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünya ticaretinde ve dünya ekonomik büyümesinde ciddi bir yavaşlama var ama Türkiye'miz 22 çeyrektir, yaklaşık 5,5 yıldır büyümeye devam ediyor." dedi.



Bakan Bolat, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (OTSO) düzenlenen sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısında, Ocak ve Nisan'ı içeren dört aylık dönemin dış ticaret verilerini Ordu'nun ev sahipliğinde kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.



Ordu'da ziyaretler gerçekleştirip sivil toplum örgütleri ile bir araya geldiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:



"Çok zor bir 2025'ten sonra 2026'da da savaşların bölgemizde yoğun bir şekilde cereyan ettiği, enerji tedarik ve fiyat şoklarının dünya ekonomisinde çok büyük dalgalanmalar meydana getirdiği, dünya ticaretinde ciddi engellemeler ve artışların gerilemesi, durgunluk şeklinde olumsuz etkiler getirdiği bir ortamda biz Nisan 2026 mal ihracatında yüzde 22,5'lik bir artış açıkladık, bunu da Ordu'da açıkladık. 25,4 milyar dolar tarihin en büyük Nisan ihracatı ve Cumhuriyetimizin 102,5 yılda, yani 1230 ayında en yüksek ikinci ihracat rakamını açıkladık."



Bolat, bir yıllık süre zarfında Mayıs'tan Nisan ayına dört kez aylık ihracat rekorları kırıldığına işaret ederek, "Yani tarihin en yüksek aylık rekorları. Mayıs 2024'te 24,8, Temmuz 2025'te 24,9, Ağustos 2025'te 26,4 ve şimdi Nisan 2026'da 25,4 milyar dolarlık rekorlar. Böylece ilk üç ay çok dalgalı geçen bir dönemden sonra dördüncü ayda yılın ilk birinci ve üçüncü ayındaki kayıplarımızı telafi ettik ve ilk dört ayda ihracatımızı yüzde 3,3 ile artırmış olduk." diye konuştu.



İthalatta ilk üç ayın hızlı artışlarının Nisan ayında normalleştiğini bildiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sadece mal ithalatımız yüzde 3'lük bir artış gösterdi. İhracatımız yüzde 22,3'lük bir artış gösterdi. Sonuçta dış ticaret açığımızı 8,5 milyar dolara aylıkta düşürmüş olduk, geçen sene bu rakam 12 milyar dolardı, Mart ayında dış ticaret açığımız 11,2 milyar dolardı, 8,5 milyar dolara düşürmüş olduk aylığı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da tam 11 puanlık artışla yüzde 75'e yükselmiş oldu. Böylece inşallah ilk dört ayın özeti yüzde 3 artış ihracatta 88,5 milyar dolar, ithalatta ilk dört ayda yüzde 4,3 artış 126 milyar doları, açığımız da ilk dört ayda 37,2 milyar dolar oldu. Karşılama oranı da yüzde 70,5 olarak gerçekleşti."



Bolat, Mayıs ayında resmi tatiller dolayısıyla 14 iş günü olduğunu belirterek, "Geçen yıl Mayıs'ta 21 iş günümüz vardı. İhracatımız bundan olumsuz etkilenecek ama Haziran ayı da tam tersi olacak. İnşallah çalışma günümüz biraz fazla olacak ve ihracatımız da Haziran ayında gerek batılı ülkelerden gerek körfez ülkelerinden aldığı ivme ile büyük bir artış yaşayacağız ve gene durumu dengeleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Dünya Ticaret Örgütü'ne göre geçen yıl yüzde 4,6'lık büyümeden sonra dünya ticaretinde bu yıl yüzde 1,9'luk artış beklendiğinin altını çizen Bolat, "Dünya ticaretinde ve dünya ekonomik büyümesinde ciddi bir yavaşlama var ama Türkiye'miz 22 çeyrektir, yaklaşık 5,5 yıldır büyümeye devam ediyor. Zaten son 23 yıl ortalama yıllık yüzde 5,3 büyüdük, 1,6 trilyon dolarlık milli gelire, 18 bin dolarlık kişi başı milli gelire ve 400 milyar dolara yakın mal ve hizmet ihracatına, 32,5 milyon kişilik de istihdam rakamlarına yükseldik." ifadelerini kullandı.



Bakan Bolat, Ordu'nun dış ticarette yaklaşık 681 milyon dolar ihracat yapan ve dış ticaret fazlası veren üretici il olduğunu belirtti.



Kentte ana kalem ürünlerin fındık ve fındık ürünleri ile işlenmiş katma değerli ürünler olduğunu aktaran Bolat, "Bu yıl da fındığın tonunun 14 bin dolara ihraç fiyatının yükseldiğini memnuniyetle görüyoruz ama geçen yıl üretim az olduğu için kuraklık nedeniyle birim fiyatta artış oldu, ihracat fiyatında." dedi.



Bolat, Ordu'da 2023 yılının Mayıs ayında ilan edilen Serbest Ticaret Bölgesi çalışmasının devam ettiğine değinerek, "İnşallah stratejik bir yatırım olacak. 147 bin metrekare alanda işletici şirketin kurulma çalışmalarını bekliyoruz. İşletici şirket belli olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararı ile anlaşma imzalayacağız işletici şirket ile ondan sonra yatırımlar hızla başlayacak ve en az ihracata yıllık 500 milyon dolar ek katkı ve en az 1000 kişilik ilave istihdam olacak bu yatırımla beraber." diye konuştu.



Bolat, daha sonra Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyarette bulundu.



Ünye ilçesinde eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın kardeşi Oğuzhan Kıran'ın düğün törenine katılan Bolat, nikah şahitliği yaptı.



