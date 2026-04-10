Ünye'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Daha sonra polis ekipleri araçlarıyla ilçe turu yaptı. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.