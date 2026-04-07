        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada ve bölgede barışı tekrar tesis etmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Ersoy, Osmaniye'deki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Ziyarette bir araya geldiği partililere hitap eden Ersoy, "Bölgemizde çok uzun zamandır gerçekleştirilen bir soykırım var. Bununla ilgili yol katetmişken, bir yerlere gelmişken bölgesel savaşlar başladı. Geçen haziran ayındaki 12 günlük savaştan sonra şimdi İran'da, hemen komşumuzda çok daha önemli bir savaş başladı ve hızla devam ediyor. Bu haksız, gerekçesi de olmayan bir savaş maalesef." diye konuştu.

        Barışın önemini vurgulayan Ersoy, "Türkiye, ateş çemberi içinde bir 'barış adası' şeklinde yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyada ve özellikle bölgemizde barışı tekrar tesis etmek için var gücümüzle hep birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu süreci de ülkemiz ve bölge en kısa sürede atlatacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Ersoy, Osmaniye Valiliği'ndeki İl Değerlendirme Toplantısı'nda turizm, arkeoloji, kültür ve sanat alanlarında yapmayı planladıkları çalışmaları masaya yatırdıklarını anlattı.

        Kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Ersoy, her alanda yaraların hızlıca sarılmaya devam edildiğini kaydetti.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, bazı ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

        Bakan Ersoy, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i ziyaret etti.

        Çenet, ziyaret sonunda Ersoy'a hat sanatıyla yapılmış tablo verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

