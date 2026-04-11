Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 144 uyuşturucu hap ile 4 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.