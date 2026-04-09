Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 09.04.2026 - 21:26 Güncelleme:
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Suat Güz
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Elayis Tavsan, Ndiaye, Coulibaly
Goller: Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Mocsi, Dk. 45+3 Laçi (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 30 Tomasson (Samsunspor)
RİZE
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri