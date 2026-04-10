Rize Mili Eğitim Müdürü Akmeşe kentte sürdürülen eğitim çalışmalarını değerlendirdi

Rize Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, kentte sürdürülen eğitim çalışmalarını değerlendirdi.



Akmeşe, öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında, eğitimi yönetmek için öncelikli olarak iyi bir planlama gerektiğini söyledi.



Görev süresinde bir yılı doldurduğunu anımsatan Akmeşe, "Bir yıl önce yola çıkarken eğitimin sadece sınıflarda hapsolunan, sadece akademik çalışmalardan ibaret bir konu olmanın çok çok ötesinde olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla farklı bakış açılarını da sürekli gündeme getirmemiz gerekiyor." dedi.



Akmeşe, Türkiye Yüzyıl Maarif modeliyle ilgili Rize'de yapılan çalışmalara değinerek, modelin doğru uygulanabilmesi için stratejik bir adım atılması gerektiğini, özgün bir çalışma geliştirerek "Rize Eğitim Vizyonu"nu hazırladıklarını aktardı.





Kentte 21 farklı okulda Harezmi Eğitim Modeli'ni uyguladıkları bilgisini paylaşan Akmeşe, proje için 83 öğretmen ve 364 öğrencinin yer aldığı 23 ekip oluşturulduğunu ifade etti.



Akmeşe, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmaya yönelik yürüttükleri çalışmalara işaret ederek, "Yapılan analizler gösteriyor ki bazı alan dallar içerisinde güncelliğini yitirmiş, sektör karşılığı zayıflamış ve mezunlarına sürdürülebilir bir istihdam imkanı sunamaz hale gelen bölümler var. Buna karşılık yeni teknolojiler, üretim modelleri ve hizmet sektöründeki dönüşüm farklı niteliklere sahip insan kaynağı ihtiyacını hiç şüphesiz ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.



İl genelindeki 29 okulda 2027'de güçlendirme çalışmaları yapacaklarını kaydeden Akmeşe, "Hızlı bir şekilde ilimizin tamamını, tüm eğitim kurumlarını yeniden bir ele alma, bir elden geçirme çalışmamızı sürdüreceğiz." dedi.







