Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek. Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 33 puan topladı. Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

