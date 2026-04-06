Rize'de Çamlıhemşin-Ayder Yaylası kara yolunda heyelan
Rize'nin Çamlıhemşin-Ayder Yaylası kara yolunda heyelan meydana geldi.
Giriş: 06.04.2026 - 15:47
Kentte etkili olan yağışların ardından Çamlıhemşin-Ayder Yaylası kara yolunun 17. kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Ulaşıma kapanan güzergahta, ekiplerin iş makineleri yardımıyla çalışmasının ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
