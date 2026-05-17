Rize'de çay hasadı karşılama programı yapıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, "Bir Yaprakla Başlar" sloganıyla çay hasadı karşılama programı gerçekleştirildi.



İlçenin Elmalık Mahallesi'nde, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ve bazı kurumların desteğiyle organize edilen etkinlikte, temsili çay hasadı, çay toplama yarışması, butik çay tadımı gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.



Protokol üyeleri, 100 yaşındaki Emine Dalbastı ve torununun çocuğu ile temsili çay hasadı gerçekleştirdi.



Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çayın Rize için en stratejik ve kritik ürün olduğunu söyledi.



Türkiye'nin toplam çay üretiminin yüzde 70'inin sadece Rize'de olduğunu anlatan Baydaş, sezonun hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.



Birkaç gün içerisinde çay hasadının başlayabileceğini belirten Baydaş, "Böyle bir karşılama töreniyle de bu vurgulanmış oldu. Ardeşen Ticaret Odamız başta olmak üzere emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Çaykur Genel Müdürlüğümüz ve ülkemiz açısından bereketli bir çay sezonu olmasını temenni ediyorum." dedi.



Baydaş, şehirde çayın ilk gelişinden itibaren babaannelerin, anneannelerin ciddi emeğinin olduğuna işaret ederek, "O nedenle bugün burada 100 yaşında bir ninemiz de vardı. Çay bugün bu coğrafyada varsa burada babaannelerin, anneannelerin emeği sayesinde var. Hem Zihni Derin'i rahmetle yad edelim, hem de bu işe emek vermiş özellikle babaannelere, anneannelere rahmet dileyelim, teşekkür edelim. Bu da o yönüyle güzel bir programın parçası oldu." diye konuştu.



ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise kampanya hazırlığı için öncesinde böyle etkinliklerin olmasının önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.



Hasat sürecinde üreticilerin acele etmemesi gerektiğini aktaran Alim, "Acele etmeyin' derken zamanı gelen çayı toplayıp, çayın en güzel bekleyeceği yer bahçedir. Bahçede bekleyip verilen limitler dahilinde değerlendirmek lazım. Aynı bu şekilde güllük, gülistanlık, bahar içinde bayram havasında bir kampanya olsun isterim." ifadesini kullandı.



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Elif Acuner de çayın kültürde yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda paylaşım ve sohbetin simgesi olduğunu söyledi.



Çayın yeni bir geleneğin parçası olmasını istediklerini belirten Acuner, çay bardağının yanına bırakılan bir yaş çay yaprağının yaklaşma niyetini, iki yaprağın söz niyetini, 2,5 yaprağın ise ömürlük yuva kurma niyetini temsil edebileceğini, böylelikle gençlerin gönül niyetlerini ifade ederken çayın dilini kullanmalarını temenni ettiklerini kaydetti.



Etkinliğe katılan çiftçi Adem Kuyumcu, Beste Köseoğlu ile oturduğu masada çay bardağının yanına 2,5 yaş çay yaprağı koyarak evlenme teklifinde bulundu.



Programda 100 yaşındaki anneannesi ve çocuğuyla beraber çay hasadı yapan Sedanur Önçırak da ilk defa böyle bir deneyim yaşadığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.



Katılımcıların tulum eşliğinde horon oynadığı programa, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kuyumcu ile diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

