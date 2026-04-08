        Giriş: 08.04.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Rize'de yol düzenleme çalışmalarında tarihi taş kemerli köprü bulundu

        Rize'de yol düzenleme çalışmalarında tarihi taş kemerli köprü gün yüzüne çıkarıldı.


        Rize Belediyesine bağlı ekipler, Kale Mahallesi'nde sürdürdükleri çalışmalar sırasında tarihi köprüye rastladı.

        Ekiplerin bilgi vermesi üzerine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri alanda incelemede bulundu.

        Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi köprünün kentte "Çitanın Köprüsü" olarak bilindiğini söyledi.

        Köprünün 1920'li yıllara ait fotoğraflarda görüldüğünü belirten Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "1940'lı ve daha sonra 1960'lı yıllarda kot mesafelerinin yükselmesi, şehrin daha üst kotlarda şekil almasıyla yol yapımı dönemlerinde Allah'tan hiç kimse zarar vermemiş, üzerinden yolu geçirmişler. Fakat yol, köprünün de üzerine oturtulmuş olarak geçirilmiş. Bizim istediğimiz köprü aynı yerde kalacak, üstten yaklaşık 15-20 santimetre, köprünün yanlarından ikişer metrelik açıklık olacak şekilde 120 metrekarelik bir odanın içerisine köprüyü almış olacağız."

        Köprünün bulunduğu alanda bir dizi çalışmalar yapacaklarını aktaran Metin, "1826 yılında yapılmış bir köprü. O dönem hem kaleden ulaşımı hem de Atatürk Caddesi'nden gelen ulaşım bunun üzerinden sağlanıyordu. Bize düşen belediye olarak, onu yerinde doğru koşullarda, doğru şartlarda geleceğe taşıyabilmekti. Bunu yapabilmek adına da ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Metin, köprüde uzmanlarca restorasyon çalışmalarının yapılacağına işaret ederek, "İnşallah belki 5, 6 ay sonra ziyaret edilebilecek, güzel bir kavşağımız ve altta da tarihi köprümüzü sakladığımız bir mekanımız olacak." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek

        Benzer Haberler

        Yolun altında keşfedilen 2 asırlık köprü, cam kaplamayla korunacak
        Yolun altında keşfedilen 2 asırlık köprü, cam kaplamayla korunacak
        Rize'de deri sırtlı deniz kaplumbağası görüldü
        Rize'de deri sırtlı deniz kaplumbağası görüldü
        200 yıllık tarihi kemer köprü yol yapımı çalışmasında gün yüzüne çıktı
        200 yıllık tarihi kemer köprü yol yapımı çalışmasında gün yüzüne çıktı
        Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Çay üreticileri yeni sezona hazırlanıyor
        Çay üreticileri yeni sezona hazırlanıyor
        Çaykur Rizespor, ertelenen Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
        Çaykur Rizespor, ertelenen Samsunspor maçı hazırlıkları başladı