Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırda sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde kamyona çarpan tırda sıkışan sürücü itfaiye ekibince kurtarıldı. Otoyolun Sapanca geçişi Uzunkum mevkisi Ankara yönünde seyreden M.Y. idaresindeki 07 DHM 773 plakalı tır, aynı istikametteki 54 BR 540 plakalı canlı tavuk yüklü kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü M.Y, itfaiye ekibince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralıya sağlık personeli tarafından ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

