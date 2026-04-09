        Dinler tarihini araştıran Sırbistanlı David, Sakarya'da Müslüman oldu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Sırbistan vatandaşı David Lukiç, Müslüman olarak "Mehmet" ismini aldı.

        Giriş: 09.04.2026 - 20:47 Güncelleme:
        İlçede dinler tarihi alanında yaptığı araştırmalar sonucu ve tanıştığı kadından etkilenerek Müslüman olmaya karar veren David için Karasu İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

        Müftülükte görevli şube müdürü Murat Çetin'in ve şahitlerin katıldığı merasim, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Çetin'in İslam dininin temel esaslarında bilgi vermesinin ardından Mehmet'in Kelime-i Şehadet getirilmesiyle devam eden program duayla sona erdi.

        Programın sonunda İslam dinini seçen Mehmet'e ihtida belgesi, Diyanet İşleri Başkanlığının muhtelif kitapları ve Kur'an-ı Kerim verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

