        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yazlık İlkokulu öğrencilerini başkanlık makamında misafir etti.

        Giriş: 22.04.2026 - 16:43
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle özel olarak ilgilenen Alemdar, Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık makamını 3. sınıf öğrencisi Elisa Çapanoğlu'na devretti.

        Minik başkan, görevi devralmasının ardından Büyükşehir’in ilerleyen mesai sürecini denetledi, projeleri inceledi ve bazı talimatlar verdi.

        Elisa, belediyenin okul içi ve çevresinde hizmet veren birimlerine çalışmaların geliştirilmesi, sportif ve sosyal alanların çoğaltılması ve geliştirilmesi konusunda talimat iletti.

        Elisa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyadaki tüm çocuklara huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, böylesine anlamlı günde geleceğin teminatı çocuklarla bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

        Alemdar, gelecekte bu makamları devralacak çocukların, aynı liyakat ve samimiyetle bu görevi sürdüreceklerine inandığını belirterek, "Sizler bu ülkenin umudu ve yarınların mimarlarısınız. Hayal kurmaktan, öğrenmekten ve üretmekten asla vazgeçmeyin. Bizler, sizlerin en iyi şartlarda yetişmesi, kendinizi özgürce ifade edebilmeniz ve potansiyelinizi gerçekleştirebilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, umut dolu yarınlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Başer, Yazlık İlkokulu Müdürü İbrahim Yılmaz ve öğretmen Merve Toprak da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!

        Benzer Haberler

        Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 221 bin TL ceza
        Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 221 bin TL ceza
        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bildirici'den kalp sağlığı uyarısı
        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bildirici'den kalp sağlığı uyarısı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 27 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 27 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 16 sanığın yargılanması...
        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 16 sanığın yargılanması...
        Kış lastiği zorunluluğu bitti, değişim mesaisi başladı: "Sıcaklar artmadan...
        Kış lastiği zorunluluğu bitti, değişim mesaisi başladı: "Sıcaklar artmadan...
        Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor