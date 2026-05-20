Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Göl Tesisleri ve ADASU Hidroelektrik Santrali'ni (HES) gezdi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Göl Tesisleri'nde öğrencilere, Sakarya'nın içme suyu arzını güvence altına alan makine ve cihazların çalışma prensipleri aktarıldı.





Suyun kaynaktan alınarak analiz edilmesi ve musluklara ulaştırılmasına kadar geçen mühendislik aşamaları gençlere uygulamalı olarak gösterildi.



ADASU HES'te ise suyun gücünden elde edilen çevreci enerji üretiminin elektromekanik detaylarını sahada inceleyen mühendis adayları, sektörel işleyişe dair merak ettikleri sorulara uzmanlardan yanıt aldı.



- Öğrencilere "Dijital Denge" semineri



Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik "Dijital Denge" semineri düzenlendi.



Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne gelen talepler doğrultusunda Aile Dayanışma Birimi Psikoloğu Şevval Kaya Yılmaz, Sapanca Alaçam Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.



Dijital araçlarla daha sağlıklı ve dengeli bağ kurmanın öneminin anlatıldığı etkinlikte, gerçekleştirilen interaktif uygulamalarla öğrenciler, ekran karşısında fark etmeden verdikleri otomatik tepkileri ve dijital dünyanın dikkat üzerindeki etkilerini deneyimleme fırsatı buldu.



Dijital bağımlılığı önlemeye yönelik pratik yöntemlerin de paylaşıldığı seminerde, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin dijital dünyada güvenli, bilinçli ve dengeli kalmalarına yönelik bilgiler aktarıldı.



- Arifiye Siteler Caddesinde çalışma tamamlandı



Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde Kudüs Caddesi'ne alternatif oluşturan Siteler Caddesi'nde deforme olan güzergahtaki çalışmasını tamamladı.



1 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamlayarak güzergahı araç trafiğine açtı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, yenilenen güzergahın ilçe ulaşım altyapısına önemli katkı sunacağını belirterek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

