Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sakarya Haberleri Sakarya'da 2 araç yandı, iş yerleri, depo ve evde hasar oluştu

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi, 2 iş yeri, 1 depo ve 1 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 22:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi 4471 ve 4472'nci sokaklar arasındaki alanda araçların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler park halindeki 2 araç ile bir marketin deposu, koltuk imalathanesi, terzi ve bunların üst katındaki eve sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışması yapan ekipler, depodaki tüpleri çıkararak bölgeyi kontrol altına aldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi, depo, iş yerleri ve evde hasar oluştu.

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Öte yandan, yangına müdahale edildiği sırada bölgedeki bir kafede Galatasaray-Fenerbahçe maçının izlenmeye devam edilmesi dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

